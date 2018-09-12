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Измеряем и взвешиваем: что изменилось в правилах перевозки багажа и ручной клади на лоукостерах
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Измеряем и взвешиваем: что изменилось в правилах перевозки багажа и ручной клади на лоукостерах 

Клопс.Ru 51 минуту назад
Фото: Клопс.Ru
Два европейских и один российский лоукостер объявили об изменениях правил провоза ручной клади и багажа. «Клопс» разбирался, что нужно знать пассажирам.
Ryanair: только маленькая ручная кладь
Европейский лоукостер Ryanair вводит новые правила перевозки ручной клади. Они вступают в силу с 1 ноября. Это нужно учитывать уже сейчас при покупке билетов, сообщается на официальном сайте перевозчика.
С ноября пассажир может взять с собой бесплатно одну сумку размером 40 х 20 х 25 см. Сейчас разрешается брать две, побольше и поменьше, при этом вторую у пассажира забирали около трапа и отправляли в багажное отделение. Пассажиры, оплатившие право приоритетной посадки, по-прежнему смогут взять с собой в салон две единицы ручной клади.
Новые правила коснутся также тех, кто уже купил билеты после 1 сентября.
До 1 ноября
Обычный пассажир
Priority Boarding
35 x 20 x 20 см  35 x 20 x 20 см  55 x 40 x 20 см, до 10 кг  в багажный отсек
55 x 40 x 20, до 10 кг  в салон
После 1 ноября
Обычный пассажир
Priority Boarding
40 х 20 х 25 см  40 х 20 х 25 см  55 x 40 x 20 см, до 10 кг  в салон
Если ваша сумка превышает указанные размеры, вам могут предложить заплатить за её провоз 50 евро.
WizzAir: маленькая сумка под креслом
С 24 августа другой европейский лоукостер, WizzAir, также изменил правила провоза ручной клади.
"В связи с ограниченностью пространства на борту брать с собой в салон ручной багаж смогут только те пассажиры, которые приобрели услугу WIZZ Priority", — говорится в официальном заявлении перевозчика.
Бесплатно можно перевезти одну сумку размером 55 х 40 х 23 см и весом до 10 кг, её придётся сдать у стойки регистрации, а затем забрать в аэропорту с багажной ленты.
Взять ручной багаж в салон разрешается лишь пассажирам, оплатившим приоритетную посадку. Ручная кладь не должна превышать размеры 40 х 30 х 18 см и 55 х 40 х 23 см. Услуга WIZZ Priority стоит 5–12 евро при оплате через интернет или информационный центр WizzAir и 25 евро — в аэропорту.
Согласно новым правилам, в самолёт можно бесплатно пронести сумку размером до 40 х 30 х 18 см, но разместить её разрешат только под сидением.
"Победа": багаж подорожал
Лоукостер «Победа», дочерняя компания "Аэрофлота", с 4 сентября поднял минимальную стоимость провоза багажа с 499 рублей до 777. Столько придётся заплатить за десятикилограммовую сумку.
Кроме того, с 28 октября «Победа» начнёт взимать дополнительную плату за регистрацию пассажиров в зарубежных аэропортах. Стоимость услуги составит 25 евро.
Бесплатно можно зарегистрироваться через интернет за 24 часа до вылета. В российских аэропортах эта услуга включена в стоимость билета.
О том, какую ручную кладь можно взять в самолёты других авиакомпаний, читайте в материале «Клопс».
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