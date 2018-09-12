Эксперты обсудят развитие гастрономического туризма на форуме «Отдых» в Москве

МОСКВА , 12 сентября. / ТАСС /. Представители российского и зарубежного туристического бизнеса обсудят развитие гастрономического туризма в России и за рубежом на туристической выставке-форуме «Отдых-2018» в Москве. Об этом в среду ТАСС рассказали организаторы выставки.

"Эксперты обсудят опыт позиционирования российской кухни внутри страны и за рубежом, зарубежные практики продвижения страны через национальные кухни и возможности гастрономического туризма", — сказал собеседник агентства.

Участники конференции представят такие проекты, как «Российские гастрономические недели», «Черноморская кухня», «Гастрономические дороги Великого Шелкового пути», а также федеральный проект «Гастрономическая карта России», который работал во всех городах во время ЧМ-2018 по футболу.

Проект запущен при поддержке Федерального агентства по туризму , чтобы популяризовать кухни регионов РФ, а также местных рестораторов и производителей продуктов питания. В рамках конференции планируется подписание соглашений о реализации проекта с республиками Крым и Башкортостан, Калининградской и Ульяновской областями.

Международная форум-выставка по туризму проходит на территории «Экспоцентра» в Москве 11-13 сентября. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Представители агентства 12 сентября проведут мастер-класс на тему «Как транслировать новости о региональном туризме на федеральный уровень».