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Эксперты обсудят развитие гастрономического туризма на форуме «Отдых» в Москве
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Эксперты обсудят развитие гастрономического туризма на форуме «Отдых» в Москве 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Представители российского и зарубежного туристического бизнеса обсудят развитие гастрономического туризма в России и за рубежом на туристической выставке-форуме «Отдых-2018» в Москве. Об этом в среду ТАСС рассказали организаторы выставки.
В качестве спикеров на мероприятии выступят президент федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова, президент международного эногастрономического центра, член экспертного совета по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации ООН Леонид Гелибтерман и другие спикеры.
"Эксперты обсудят опыт позиционирования российской кухни внутри страны и за рубежом, зарубежные практики продвижения страны через национальные кухни и возможности гастрономического туризма", — сказал собеседник агентства.
Участники конференции представят такие проекты, как «Российские гастрономические недели», «Черноморская кухня», «Гастрономические дороги Великого Шелкового пути», а также федеральный проект «Гастрономическая карта России», который работал во всех городах во время ЧМ-2018 по футболу.
Проект запущен при поддержке Федерального агентства по туризму, чтобы популяризовать кухни регионов РФ, а также местных рестораторов и производителей продуктов питания. В рамках конференции планируется подписание соглашений о реализации проекта с республиками Крым и Башкортостан, Калининградской и Ульяновской областями.
Международная форум-выставка по туризму проходит на территории «Экспоцентра» в Москве 11-13 сентября. Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Представители агентства 12 сентября проведут мастер-класс на тему «Как транслировать новости о региональном туризме на федеральный уровень».
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