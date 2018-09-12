Спортивно, безопасно и вкусно

Прошедший этим летом в столице чемпионат мира по футболу не только показал большой потенциал нашего города в сфере туризма, но и буквально поменял воззрения иностранцев на город.

Не секрет, что отправлявшихся к нам болельщиков пугали всякими страхами, но на поверку Москва очень достойно провела мероприятие, возможно, превышающее по уровню даже Олимпийские игры.

Город в этот период можно было охарактеризовать тремя словами: спортивно, безопасно и вкусно. Это почувствовали и с удовольствием отметили многие гости столицы, да и сами москвичи. Строилось и обновлялось множество объектов, причем не для чемпионата как такового, а для себя, для города. Одной из задач было создание праздничной и комфортной атмосферы, которая вызвала бы у людей желание приезжать к нам не только в качестве болельщиков, но и обычными туристами. Мы справились. С учетом полученного опыта власти города в сотрудничестве с отельерами и рестораторами решили позаботиться о развитии гастрономического туризма. Это направление сейчас популярно и активно развивается, и наша столица не отстает от общей тенденции. В городе уже действуют около 30 заведений, предлагающих туристам ознакомиться как с традиционной русской кухней, так и с гастрономическими изысками народов России. А в будущем этому сегменту планируется уделить особое внимание.

По нашим прогнозам, удачное проведение чемпионата и мероприятий после него дадут Москве прирост туристического потока примерно на 10 процентов в следующем году. При этом власти столицы заботятся не только об иностранных туристах, но и о собственных гражданах. Особенно о подрастающем поколении.

К сожалению, возможности города в области традиционного туризма с палатками, по понятным причинам, ограничены. Но мы стараемся приучать молодежь к активному отдыху на всех возможных площадках. В парках организованы маршруты и зоны для тренировок по спортивному туризму и преодолению препятствий. Особенно хорошо это сделано в Лужниках, где большая территория позволяет «развернуться». Всем, кто еще там не был, советую посетить и оценить. Уверен, останетесь довольны.