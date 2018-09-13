Москва стала вдвое привлекательнее для иностранцев 

Растет и в целом турпоток в российскую столицу. Если в 2010-м в город приезжали порядка 10 млн человек, а в прошлом году — 21 млн, то до конца 2018-го ожидается увеличение еще минимум на 10% — до 22,9 млн человек. Способствует этому обновление Москвы. Новые пешеходные улицы, парки, всюду — навигация на разных языках, благодаря которой приезжим стало удобнее передвигаться по городу. В ходе опроса иностранные болельщики признавались, что в корне изменили отношение к Москве — большинство из них влюбились в открытый и дружелюбный город, говорит Николай Гуляев. По его словам, болельщики оценили столицу тремя словами — комфортно, безопасно и вкусно! Судя по всему, многие из них еще не раз приедут в Москву, так как паспорт болельщика (FAN ID) позволяет до конца года без визы посещать Россию.
В следующем году в столичных гостиницах будет на 10% больше мест
Москва продолжает совершенствовать инфраструктуру. Строятся новые гостиницы, улучшается работа транспорта, реконструируются общественные пространства, развивается торговля. По словам Николая Гуляева, уже сейчас в городе имеется 1525 гостиниц на 209,2 тысячи мест, но к 2019 году гостиничный фонд увеличится еще на 10% — до 230 тысяч мест. Активно развивается событийный туризм. Фестивали из цикла «Московские сезоны» сменяют друг друга. Традиционным стал и фестиваль «Круг света», а фестиваль реконструкторов «Времена и эпохи», раньше проходивший лишь в «Коломенском», нынче на неделю заполонил весь центр города. Для того чтобы в дни пребывания в столице стало как можно комфортнее, на форуме-выставке в Экспоцентре гостям рекомендовали приобрести единую электронную карту туриста, которая включает бесплатный транспорт, связь, посещение ресторанов, лучших музеев, выгодные предложения и скидки, — Moscow CityPass. А если при подготовке к путешествию скачать приложение Discover Moscow, то можно будет пройтись по самым популярным туристическим маршрутам с аудиогидом.
Как рассказал Гуляев, еще одна новинка для туристов в столице — маршруты по следам болельщиков ЧМ-2018. Тем, кто захочет прогуляться по маршруту «Москва спортивная — Москва культурная», гиды расскажут об истории Триумфальной площади и улице Тверской, а также о судьбе знаменитых футболистов, живущих там по соседству. Тайны одной из самых старых улиц — Никольской, ставшей любимым местом фанатов, раскроют в ходе пешеходного тура «Сердце столицы, открытое футболу». Экскурсантам поведают, как в 1936 году на Красной площади советские футболисты сшили вручную войлочный ковер, чтобы на нем сыграть перед Сталиным. Отдельно можно посетить спортарену «Лужники» и стадион "Спартак", узнать о московских клубах и их знаменитых игроках. Оригинальное предложение для семейного отдыха представляет на выставке бюро путешествий «На семи холмах» — экскурсии по агрохолдингу «Московский» с агроквестом в салатной теплице, кулинарный поединок и дегустацию различных видов салата.