Москва стала вдвое привлекательнее для иностранцев

Растет и в целом турпоток в российскую столицу . Если в 2010-м в город приезжали порядка 10 млн человек, а в прошлом году — 21 млн, то до конца 2018-го ожидается увеличение еще минимум на 10% — до 22,9 млн человек. Способствует этому обновление Москвы. Новые пешеходные улицы, парки, всюду — навигация на разных языках, благодаря которой приезжим стало удобнее передвигаться по городу. В ходе опроса иностранные болельщики признавались, что в корне изменили отношение к Москве — большинство из них влюбились в открытый и дружелюбный город, говорит Николай Гуляев . По его словам, болельщики оценили столицу тремя словами — комфортно, безопасно и вкусно! Судя по всему, многие из них еще не раз приедут в Москву, так как паспорт болельщика (FAN ID) позволяет до конца года без визы посещать Россию

В следующем году в столичных гостиницах будет на 10% больше мест

Москва продолжает совершенствовать инфраструктуру. Строятся новые гостиницы, улучшается работа транспорта, реконструируются общественные пространства, развивается торговля. По словам Николая Гуляева, уже сейчас в городе имеется 1525 гостиниц на 209,2 тысячи мест, но к 2019 году гостиничный фонд увеличится еще на 10% — до 230 тысяч мест. Активно развивается событийный туризм. Фестивали из цикла «Московские сезоны» сменяют друг друга. Традиционным стал и фестиваль «Круг света», а фестиваль реконструкторов «Времена и эпохи», раньше проходивший лишь в «Коломенском», нынче на неделю заполонил весь центр города. Для того чтобы в дни пребывания в столице стало как можно комфортнее, на форуме-выставке в Экспоцентре гостям рекомендовали приобрести единую электронную карту туриста, которая включает бесплатный транспорт, связь, посещение ресторанов, лучших музеев, выгодные предложения и скидки, — Moscow CityPass. А если при подготовке к путешествию скачать приложение Discover Moscow, то можно будет пройтись по самым популярным туристическим маршрутам с аудиогидом.