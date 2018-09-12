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Робот-гид начнет сопровождать туристов в такси в Японии
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Робот-гид начнет сопровождать туристов в такси в Японии 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Робот с искусственным интеллектом RoBoHon на следующей неделе вступит в должность экскурсовода для путешественников в такси японского города Киото, передает РИА Новости с ссылкой на местное издание Kyodo News. С 22 сентября робот-гуманоид RoBoHon с искусственным интеллектом, разработанный фирмой японской электроники Sharp, будет сопровождать туристов в такси Киото и рассказывать им информацию о городе на японском, китайском и английском языках. Услуги необычного экскурсовода будут предлагаться туристам до конца марта следующего года. Проект разработан компанией Sharp в союзе с местным туристическим агентством JTB Corp. из-за растущего спроса туристов на осмотр достопримечательностей Киото, не выходя из такси. По информации издания, с роботом можно будет обсудить культурные и исторические памятники города прямо в салоне автомобиля.
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