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Владимирская область стала лидером по развитию событийного туризма
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Владимирская область стала лидером по развитию событийного туризма 

АиФ Владимир 20 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Регион занял первое место в Золотой лиге национального рейтинга. Туристические способности 83 субъектов РФ оценивали ведущие специалисты отрасли. Они смотрели на количество проведенных мероприятий и число гостей праздников с 1 мая.
Во Владимирской области ежегодно проходит более 350 праздников, 30 из них известны на федеральном уровне. Сюда относятся праздники Самовара, Лаптя, Топора, День Огурца, Праздник шоколада, День семьи, любви и верности в Муроме, Праздник пастушьего рожка, День леса и так далее.
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