В Мосгордуме готовы изучить вопрос введения в столице туристического сбора

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

«Надо сказать, приток туристов в Москву , конечно, растет, особенно после чемпионата мира по футболу и благодаря крупным городским фестивалям. Изучить опыт (введения туристического сбора — прим. Агентства «Москва» ) и обсудить этот вопрос прежде всего с департаментом спорта и туризма, который отвечает за это направление, конечно, мы готовы», — заявил К. Щитов.

Депутат отметил, что в настоящее время невозможно сказать точно — нужен ли городу такой сбор. «Надо выяснить, сколько дополнительных доходов это может дать в бюджет, определить его размер, а дальше уже обсуждать конкретные суммы, экономические механизмы», — уточнил он.

К. Щитов добавил, что депутаты совместно с представителями профильного столичного департамента могут провести заседание комиссии по указанному вопросу, однако в ближайшее время оно не запланировано.

В конце 2017 г. власти Санкт-Петербурга заявили о готовности рассмотреть возможность введения туристического сбора. В начале сентября 2018 г. СМИ сообщали о готовности петербургских властей вернуться к этой идее. По вопросу уже было собрано совещание с участием глав комитетов по туризму, комитета по финансам, а также участников рынка и общественных организаций.