Ещё
В Мосгордуме готовы изучить вопрос введения в столице туристического сбора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мосгордуме готовы изучить вопрос введения в столице туристического сбора 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
«Надо сказать, приток туристов в Москву, конечно, растет, особенно после чемпионата мира по футболу и благодаря крупным городским фестивалям. Изучить опыт (введения туристического сбора — прим. Агентства «Москва») и обсудить этот вопрос прежде всего с департаментом спорта и туризма, который отвечает за это направление, конечно, мы готовы», — заявил К. Щитов.
Депутат отметил, что в настоящее время невозможно сказать точно — нужен ли городу такой сбор. «Надо выяснить, сколько дополнительных доходов это может дать в бюджет, определить его размер, а дальше уже обсуждать конкретные суммы, экономические механизмы», — уточнил он.
К. Щитов добавил, что депутаты совместно с представителями профильного столичного департамента могут провести заседание комиссии по указанному вопросу, однако в ближайшее время оно не запланировано.
В конце 2017 г. власти Санкт-Петербурга заявили о готовности рассмотреть возможность введения туристического сбора. В начале сентября 2018 г. СМИ сообщали о готовности петербургских властей вернуться к этой идее. По вопросу уже было собрано совещание с участием глав комитетов по туризму, комитета по финансам, а также участников рынка и общественных организаций.
Кроме того, в настоящее время в российском правительстве обсуждают включение туристического сбора в Налоговый кодекс РФ. Предполагается, что регионы с 2020 г. смогут получить право взимать до 2% от стоимости проживания по аналогии с курортным сбором. Пилотный проект может быть реализован в Санкт-Петербурге.
Агентство «Москва»: последние новости
Законопроект о дифференциации штрафов для зацеперов будет рассмотрен Госдумой В Госдуме поддержали создание ГОСТа для организации отдыха автотуристов в России Почти 470 тыс. пассажиров перевезли аэроэкспрессы по групповым тарифам минувшим летом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония отказала Путину476
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева132
Киев выразил протест Москве16
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина24
Норкин взбесил россиян822
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:52
«Отравитель Скрипаля» ответил на призыв Путина
Общество Политика
04:50
Киев выразил протест Москве
В мире Украина
13:34
Япония отказала Путину
Политика Азия
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение