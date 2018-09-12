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Костроме предложили ввести курортный сбор для туристов
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Костроме предложили ввести курортный сбор для туристов 

Kostroma.Today 41 минуту назад
Фото: Kostroma.Today
Туристов в Костроме и других городах «Золотого кольца» могут обложить специальным побором, узнал KOSTROMA.TODAY. Нововведение прокомментировали в Министерстве финансов.
Идею в прошлом году предложил Антон Силуанов, руководитель российского Минфина. При этом в министерстве заявили, что с такой инициативой сами выступать не будут — это личное дело регионов. Предполагается, что доходы от туристов, если их введут, пойдут напрямую в областную казну.
«Я думаю, можно было бы рассмотреть вопрос в позитивном ключе, если бы законодательная инициатива пришла от субъекта РФ. Пока с таким предложением выходил только Санкт-Петербург», — цитирует РБК слова заместителя министра финансов России Леонида ГОРНИНА.
Ранее представители Минфина и Минкультуры говорили, что туристический сбор на территории «Золотого кольца» станет аналогом курортного сбора и составит 1-2 процента от стоимости проживания в гостиницах региона.
Размер курортного сбора в Сочи — 10 рублей в сутки с человека.
В «Золотое кольцо» входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир.
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