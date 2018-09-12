Первый рейс в Душанбе из аэропорта «Жуковский» выполнят 23 сентября

Международный аэропорт «Жуковский» объявил о начале сотрудничества с компанией Somon Air ( Таджикистан ), первый рейс в Душанбе будет выполнен 23 сентября, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Представители аэропорта «Жуковский» сообщили о запуске регулярного авиасообщения на маршрутах « Жуковский — Душанбе» и «Жуковский — Куляб ». Первый рейс в столицу Республики Таджикистан будет выполнен 23 сентября, полеты в Куляб начнутся 21 сентября.

«Мы рады приветствовать Somon Air в международном аэропорту «Жуковский»! Наше сотрудничество начинается в удачный момент: в 2018 году аэропорт и все наши партнеры демонстрируют уверенный рост показателей. Мы сделаем все возможное, чтобы это оказалось верным и для Somon Air. Спрос на пассажирские перевозки между Россией и Таджикистаном достаточно высок, это позволяет рассчитывать на успешное и взаимовыгодное партнерство», — сказал генеральный директор АО «РАМПОРТ АЭРО» Томас Вайшвил.

Полеты по обоим направлениям будут выполняться с частотой три раза в неделю: в Душанбе — по вторникам, четвергам и воскресеньям, в Куляб — по понедельникам, пятницам и субботам. Билеты доступны к покупке на сайте авиакомпании. В случае успешного развития программа может быть расширена и продлена на период зимнего расписания 2018-2019 годов.

Международный аэропорт «Жуковский» располагается на юго-востоке Московской области. Он находится на территории аэродрома Раменское с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 тысяч метров).