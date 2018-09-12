Количество перевезенных в электричках ЦППК велосипедов в июне-августе выросло на 62% — до 158 тыс. единиц

Более 158 тыс. велосипедов провезли пассажиры в электропоездах АО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) за прошедшее лето, это на 62% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Более 158 тыс. велосипедов провезли пассажиры в электропоездах ЦППК за лето. Это на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщили в компании.

В ЦППК рассказали, что пассажиры чаще всего пользовались возможностью провозить велосипеды в электропоездах компании на Ярославском (29,5 тыс.), Казанском (25 тыс.), Савеловском (18 тыс.) и Павелецком (17 тыс.) направлениях. Больше всего проездных документов на провоз велосипедов было оформлено в июле 2018 г.

«Напомним, что согласно правилам перевозок пассажир может провезти с собой не более одного велосипеда. С 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 — бесплатно, а с 6:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00 — платно (на расстояние до 100 км — за 60 руб., свыше 100 км — за 120 руб.). Даже если плата за провоз велосипеда не взимается, необходимо оформить проездной документ в кассе или билетопечатающем автомате», — отметили в компании.