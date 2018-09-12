Групповые перевозки «Аэроэкпресс» стали популярнее в два раза

Летом 2018 году групповые перевозки «Аэроэкспресса» увеличились более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдельные направления показали наибольший прирост. Так, в Шереметьевском направлении услугой воспользовались на 77 тысяч пассажиров больше, чем в прошлом году. Стремительная динамика отмечается во Внуковском направлении, где объем перевозок по групповым тарифам вырос на 85% по отношению к прошлому году.

Это произошло благодаря запуску новой линейки групповых тарифов «Семья и Друзья» и «Семья и Друзья. Туда — обратно», которые заменили ранее существовавшие тарифы «Групповой» и «Семейный», считают специалисты.

«С момента запуска новой линейки групповых тарифов ими воспользовались порядка 600 тысяч пассажиров — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы рады, что смогли предложить нашим пассажирам наиболее оптимальное решение для поездки компанией, объединив все преимущества ранее существовавших тарифов. Нам удалось сделать поездку из аэропорта в город и обратно не только комфортной, но и более выгодной — стоимость билета для одного человека составляет около 200 рублей», — отметил исполняющий обязанности генерального директора «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.