Групповые поездки на аэроэкспрессах стали популярнее на 58% за лето

Совокупный объем групповых пассажирских перевозок на поездах компании «Аэроэкпресс» в летние месяцы увеличился на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Порядка 470 тысяч пассажиров «Аэроэкспресс» воспользовались групповыми тарифами этим летом, что составляет 13% от общего пассажиропотока за указанный период. Наибольший прирост в 77 тысяч пассажиров показало Шереметьевское направление. В процентном соотношении наиболее стремительную динамику продемонстрировало Внуковское направление, где объем перевозок по групповым тарифам вырос на 85% по отношению к прошлому году», — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности генерального директора «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский отметил, что с момента запуска новой линейки групповых тарифов ими воспользовались порядка 600 тысяч пассажиров — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Мы рады, что смогли предложить нашим пассажирам наиболее оптимальное решение для поездки компанией, объединив все преимущества ранее существовавших тарифов. Нам удалось сделать поездку из аэропорта в город и обратно не только комфортной, но и более выгодной — стоимость билета для одного человека составляет около 200 рублей», — отметил Ковальский.

В апреле «Аэроэкспресс» запустил новую линейку групповых тарифов «Семья и Друзья» и «Семья и Друзья. Туда — обратно», которые заменили ранее существовавшие тарифы «Групповой» и «Семейный». Поездки по новым тарифам рассчитаны на поездку группы до четырех человек по выгодной цене.