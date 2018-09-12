Вышедшие из-под контроля властей криминальные сообщества уничтожают туризм в Тунисе

Иорданию, Египет, "Как известно, «арабская весна» началась именно в Тунисе — волна протестов смела авторитарный режим, а ее успех «перекинулся» впоследствии на Алжир Йемен и пошла дальше. Однако Тунису, в отличие от остальных государств, удалось отделаться «малой кровью» — не было серьезных кровопролитий и большого числа жертв. Зато были большие надежды на «демократию», свободу и политические преобразования. Надеждам оправдаться было не суждено.

Политические встряски привели к экономическим проблемам — население массово стало нищать, терять работу. Это предсказуемо привело к повышению уровня преступности, бродяжничества, попрошайничества. В такой ситуации вполне закономерно начали поднимать голову радикальные исламистские организации, организовавшие религиозную пропаганду, а это уже очень опасные тенденции. Если при прежнем авторитарном режиме джихадисты всех мастей сдерживались жестко, то сейчас сил на это у новых политиков. не хватает", — отмечает аналитик.

Накануне в Национальной зоне безопасности Баб-эль-Бахр Туниса прошла кампания по обеспечению безопасности. Около ста человек были задержаны за попрошайничество, немногим меньше — по подозрению в анархизме и экстремизме. Также камеры правоохранителей забивались людьми с нелегальным оружием, наркотиками. Ну и, конечно, преступники всех мастей — грабители, воры, более 50 наркодилеров. Подобные сводки шокируют лишь на первый взгляд, для Туниса после «арабской весны» расцвет криминала стал серьезной проблемой.

МИД России отнюдь не зря регулярно предупреждает россиян об опасности поездок в Тунис и рекомендует отказаться от туристических туров в эту страну. В данном случае призывы вполне оправданы — лучше проявить чрезмерную осторожность, чем столкнуться с проблемами. Уже восьмой год ситуацию в стране «ровной не назовешь — это кастрюля с водой на огне, у которой накрепко прикручена крышка.

У Туниса только одна экономическая основа для демократических преобразований — туризм, других ресурсов у экономики просто нет. Но неспособность властей жестко контролировать общественный порядок привела к тому, что многие страны мира советуют гражданам отказаться от посещения Туниса, и число туристов сокращается. А это запускает новые опасные процессы в североафриканском государстве, которые принесут новые проблемы», — подчеркивает специалист.

Преступность и туризм

СМИ многих стран уже не первый год констатируют: Тунис от статуса курортной страны скатывается до одной из криминальных столиц мира. За последние семь лет страна пережила серьезные внутриполитические волнения, завершившиеся сменой правительства, серию громких терактов, а также столкнулся с ростом радикальных настроений. 4 сентября, в курортном городе Хаммамет неизвестные обокрали семью туристов. В этот же день был задержан карманник, отнимавший у женщин дорогие украшения. Чуть ранее в Махдии была разоблачена группа, промышлявшая воровством смартфонов.

При этом полиции далеко не всегда удается справиться с преступниками. В Суссе неизвестные злоумышленники напали на стражей правопорядка, избили и ограбили их. Фактически, это говорит об окончательной утрате контроля над ситуацией со стороны официальных властей. Теперь Тунисом правят преступные группировки, и они настроены по отношению к туристам отнюдь не доброжелательно. Именно эти тенденции, по мнению экспертов, привели к тому, что Тунис покинул рейтинг лучших стран для туристов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

"Несмотря на то, что туризм для Туниса сродни дойной корове, убивать которую означает вредить самому себе, многие граждане этого не понимают. Только туризм позволяет государству хоть как-то балансировать экономику и не дать погрузить страну в полную нищету. Но есть опасения, что эту священную корову все же зарежут.

Тунис погружается в порочный круг, который превращается в спираль проблем. Повышение числа преступлений против туристов приводит к тому, что иностранцев приезжает меньше. Но при этом теряют деньги и бизнес, и бюджет — закрываются предприятия, становится меньше рабочих мест. В итоге безработные, чтобы прокормиться, идут на преступления. А у кого можно больше всего украсть в стране курортов? Конечно у иностранных туристов.

Эти события создают негативную спираль. И заявления руководства многих стран, включая Россию, что в Тунисе можно вместо отдыха столкнуться с криминалом и терроризмом, конечно, имеют под собой веские основания", — заключает Юрий Зинин.