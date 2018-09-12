Пассажиропоток аэропорта «Шереметьево» за 8 месяцев 2018 года вырос на 13,2%

Международный аэропорт «Шереметьево» подвел итоги производственной деятельности за январь-август 2018 года, пассажиропоток превысил 30 миллионов человек, что на 13,2% больше аналогичного показателя прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Количество обслуженных пассажиров с начала года возросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достигло 30,009 миллиона человек. Пассажиропоток на международных воздушных линиях (МВЛ) в январе-августе вырос на 11% и составил 16,367 миллиона человек, на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) рост составил 15,9% — 13,642 миллиона пассажиров», — отмечается в сообщении.

Количество обслуженных пассажиров в августе 2018 года выросло на 15,2% по сравнению с августом 2017 года и составило 4,77 миллиона человек. Пассажиропоток на МВЛ в августе вырос на 13,7% и составил 2,664 миллиона человек, на ВВЛ пассажиропоток увеличился на 17,1%, до 2,106 миллиона пассажиров.

Наиболее востребованными зарубежными направлениями в январе-августе стали Анталия, Париж, Прага, Тель-Авив и Пекин, а федеральными — Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Екатеринбург и Краснодар.

Наибольший вклад в рост пассажиропотока «Шереметьева» по итогам восьми месяцев 2018 года внесли авиакомпании «Аэрофлот» , Nordwind Airlines, Royal Flight, «Икар», Air France и Air Astana.

Аэропорт «Шереметьево» за январь-август обеспечил выполнение 229896 взлетно-посадочных операций (ВПО), что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Количество ВПО в августе выросло на 16%, до 32 758.

По итогам августа 2018 года аэропорт занял первое место в Европе и в мире по пунктуальности вылетов в категории Major Airports, согласно рейтингу американской информационно-статистической компании Flightstats. Аэропорт «Шереметьево» обеспечил своевременное обслуживание и вылет 95,35% рейсов.

Маршрутная сеть международного аэропорта «Шереметьево» составляет свыше 200 направлений. В 2017 году аэропорт обслужил 40,1 миллиона пассажиров, что на 17,8% выше показателя за 2016 год.