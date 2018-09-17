Ещё
В Сочи спасателям пришлось эвакуировать 10 грибников через реку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сочи спасателям пришлось эвакуировать 10 грибников через реку 

АиФ — Юг + ещё 15 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Чрезвычайная ситуация произошла 16 сентября в районе села Семеновка.
Как сообщают в пресс-службе ЮРПСО, мужчины, отправляясь в лес, перешли небольшой ручей. А когда стали возвращаться обратно, перейти его уже не смогли. Из-за обильных осадков, выпавших в Сочи, уровень воды резко вырос, а течение стало сильным.
Прибыв на место, спасатели переправили группу туристов через ручей с помощью альпинистского снаряжения. Воду мужчины переходили по лестнице, держась за страховочную веревку, которую натянули между берегами.
Спасенные грибники от предложенной медицинской помощи отказались.
Напомним, в Сочи спасатели помогли упавшему с мотоциклва на горе Пикет туристу из Кемерово.
АиФ — Юг: последние новости
Древняя «Горгиппия» Анапы — в проекте «Золотое кольцо Боспорского царства» Прокуратура в Псебае, где была убита мать пятерых детей, проводит проверку Тело утонувшего в море мальчика в поселке Витязево Анапы нашли на пляже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17234
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17284
Порошенко разорвал дружбу с Россией331
Звезда «Убойной силы» впал в кому32
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье463
Видео
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Сочи уходит под воду
Происшествия Погода
00:42
«Было бы глупо, если бы я называл его на „вы“
Общество Политика
06:32
Киев отреагировал на обвинения РФ по MH17
В мире Украина
37:27
Минобороны обосновало вину Украины в уничтожении MH17
Армия Войска
04:50
Порошенко разорвал дружбу с Россией
В мире Украина
Минобороны: сбившая MH17 ракета произведена в Подмосковье
Происшествия Армия
00:40
Кремль отреагировал на данные о связи «отравителя» Скрипалей с Минобороны
Политика
03:45
Пугачева закрыла школу талантов
Шоу-бизнес
02:15
Звезда «Убойной силы» впал в кому
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение