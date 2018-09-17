В Сочи спасателям пришлось эвакуировать 10 грибников через реку

Чрезвычайная ситуация произошла 16 сентября в районе села Семеновка.

Как сообщают в пресс-службе ЮРПСО, мужчины, отправляясь в лес, перешли небольшой ручей. А когда стали возвращаться обратно, перейти его уже не смогли. Из-за обильных осадков, выпавших в Сочи, уровень воды резко вырос, а течение стало сильным.

Прибыв на место, спасатели переправили группу туристов через ручей с помощью альпинистского снаряжения. Воду мужчины переходили по лестнице, держась за страховочную веревку, которую натянули между берегами.

Спасенные грибники от предложенной медицинской помощи отказались.

Напомним, в Сочи спасатели помогли упавшему с мотоциклва на горе Пикет туристу из Кемерово.