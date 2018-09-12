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Туристические проекты Свердловской области претендуют на победу в национальной премии Russian Event Awards
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Туристические проекты Свердловской области претендуют на победу в национальной премии Russian Event Awards 

Информационный портал Свердловской области 42 минуты назад
30 проектов Свердловской области стали участниками регионального этапа национальной премии Russian Event Awards. Финал регионального отбора пройдет 26-27 сентября. Среди проектов Среднего Урала, претендующих на победу в различных номинациях, военно-исторический фестиваль «Покровский рубеж», фестиваль сплава «Чусовая России», премия в сфере гостеприимства «Уральская звезда», Ирбитская ярмарка, Международный джазовый фестиваль «UralTerraJazz» и многие другие.
«Свердловская область стала лидером УрФО по количеству заявленных конкурсных проектов. И это неслучайно: растет не только количество, но и качество наших туристических мероприятий, немало делается и для их продвижения: Центр развития туризма региона систематически представляет туристические проекты на всероссийских и международных конкурсах. Отмечу, все наши туристические мероприятия представлены в событийном календаре Свердловской области, который издается ежегодно на нескольких языках и бесплатно раздается в туристско-информационных центрах», — рассказала директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.
Как сообщили организаторы премии, результаты заявочной кампании и регионального конкурса напрямую повлияют на рейтинг регионов России, который будет составлен по итогам национальной премии Russian Event Awards 2018 года. Напомним, по итогам 2016 года Свердловская область заняла третье место в рейтинге. Финал премии состоится в конце октября в Нижнем Новгороде. Премия Russian Event Awards учреждена в 2012 году, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.
Отметим, задача развития внутреннего туризма и продвижения туристического потенциала Свердловской области поставлена губернатором региона Евгением Куйвашевым.
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