Пассажиропоток аэропорта Шереметьево вырос в январе-августе на 13,2% — до 30 млн человек

Пассажиропоток международного аэропорта Шереметьево в январе-августе 2018 г. увеличился по сравнению с показателем годичной давности на 13,2% и составил 30 млн 9 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Шереметьево подвел итоги производственной деятельности за период январь-август 2018 г. Количество обслуженных пассажиров с начала года возросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и достигло 30 млн 9 тыс. человек», — говорится в сообщении компании.

Как пояснили в пресс-службе, пассажиропоток на международных рейсах вырос на 11% — до 16 млн 367 тыс. человек, а на внутренних — на 15,9%, до 13 млн 642 тыс. человек. В августе 2018 г. пассажиропоток вырос на 15,2% по сравнению с показателями августа 2017 г. — до 4 млн 770 тыс. человек.

Уточняется, что больше всего рейсов осуществили авиакомпании «Аэрофлот», Nordwind Airlines, Royal Flight, «Икар», Air France и Air Astana. Наиболее востребованными зарубежными направлениями в январе-августе 2018 г. стали Анталия, Париж, Прага, Тель-Авив и Пекин, а федеральными — Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Екатеринбург и Краснодар.