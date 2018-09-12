Ещё
Пассажиропоток аэропорта Шереметьево вырос в январе-августе на 13,2% — до 30 млн человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажиропоток аэропорта Шереметьево вырос в январе-августе на 13,2% — до 30 млн человек 

Агентство «Москва» + ещё 2 5 минут назад
Пассажиропоток международного аэропорта Шереметьево в январе-августе 2018 г. увеличился по сравнению с показателем годичной давности на 13,2% и составил 30 млн 9 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Шереметьево подвел итоги производственной деятельности за период январь-август 2018 г. Количество обслуженных пассажиров с начала года возросло на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и достигло 30 млн 9 тыс. человек», — говорится в сообщении компании.
Как пояснили в пресс-службе, пассажиропоток на международных рейсах вырос на 11% — до 16 млн 367 тыс. человек, а на внутренних — на 15,9%, до 13 млн 642 тыс. человек. В августе 2018 г. пассажиропоток вырос на 15,2% по сравнению с показателями августа 2017 г. — до 4 млн 770 тыс. человек.
Уточняется, что больше всего рейсов осуществили авиакомпании «Аэрофлот», Nordwind Airlines, Royal Flight, «Икар», Air France и Air Astana. Наиболее востребованными зарубежными направлениями в январе-августе 2018 г. стали Анталия, Париж, Прага, Тель-Авив и Пекин, а федеральными — Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Екатеринбург и Краснодар.
Агентство «Москва»: последние новости
Расходы российских туристов на зарубежные гостиницы выросли на 9% «Аэрофлот» увеличил перевозки пассажиров в августе на 12% «Ингосстрах» начал принимать заявления о компенсации от клиентов «Натали Турс»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей46
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей592
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева45
Норкин взбесил россиян773
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО150
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение