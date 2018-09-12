Минтранс решил не распространять режим «открытого неба» на аэропорт Хабаровска

Режим «открытого неба» в аэропорту дает иностранным авиакомпаниям право осуществлять международные полеты без ограничений по количеству рейсов и авиаперевозчиков, вне зависимости от наличия межправительственных соглашения об авиасообщении между странами. Режим «открытого неба» в стране действует в аэропортах нескольких городов, в том числе во Владивостоке, его введениев Хабаровске обсуждалось в течение последних нескольких лет.

"Правительство Хабаровского края обращалось в Минтранс России по вопросу введения режима «открытое небо» в аэропорту Хабаровск (Новый). Минтранс России считает введение данного режима неактуальным в связи с проведением политики, направленной на развитие авиасообщения с участием российских авиаперевозчиков", — сказал Шпорт.

Он отметил, что в 2018 году на воздушный пункт пропуска в хабаровском аэропорту был распространен упрощенный визовый порядок для иностранных граждан, аналогичный режиму Свободного порта Владивосток. Это, по словам Шпорта, позволит увеличить туристический поток, повысить инвестиционную привлекательность края, привлечет потенциальных инвесторов.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) — это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Программа его комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития «Хабаровск», программа направлена на создание на базе аэропорта главного узлового аэропорта-хаба Дальнего Востока и развитие прилегающих к нему территорий. В настоящее время в аэропорту строится новый пассажирский терминал внутренних авиалиний стоимостью около 5 млрд рублей, предусмотрены реконструкция аэродрома за 8,2 млрд рублей, развитие терминальной инфраструктуры за 5 млрд рублей и зоны AirCity, что включает строительство гостинично-делового и выставочного комплексов с объемом вложений в общей сложности 4 млрд рублей.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.