Азотчики заняли первое место на городском турслете

На летнем туристском слете — 2018 среди молодёжи города Березники команда «Азота» — «Чуртан» — стала первой.

Мероприятие прошло 8 сентября на туристической поляне поселка Огурдино. Восемь команд от предприятий и организаций города прошли восемь различных этапов. Техника пешеходного туризма со специальным снаряжением, водная гонка на катамаране, туристическое шоу-состязание, конкурс туристско-бытовых навыков, художественная самодеятельность, конкурс «Патриоты туризма», конкурс блюд «Пермская кухня», фотоконкурс «Самый лучший день». В итоге команда «Чуртан», в состав которой вошли представители Совета активной молодежи филиала «Азота» «Лига лидеров», получила дипломы за первые места в трёх испытаниях: техника пешеходного туризма, водная гонка и конкурс туристско-бытовых навыков. В общем зачёте азотчики заняли первое место.

«Наша команда изначально была настроена на победу. В городских турслётах мы участвуем ежегодно. При этом постоянно развиваемся и повышаем свои туристические навыки, потому что без саморазвития не будет хороших результатов. И самое главное — иметь позитивный настрой, ведь это, в первую очередь, игра, от нее нужно получать удовольствие», — рассказал оператор ДПУ в химическом производстве производства аммиака филиала «Азот» АО « ОХК «УРАЛХИМ» Павел Шестаков.

Азотчики второй год подряд становятся победителями летнего туристического слета. Традиционно молодежь участвует в различных городских состязаниях как спортивных, так и творческих и интеллектуальных. Практически во всех мероприятиях представители филиала «Азота» занимают призовые места.

«Команда «Азота» всегда в лидерах. Её плюс — слаженность участников: есть и сильные спортсмены, и опытные туристы, и творческие люди. Считаю, что на азотчиков стоит равняться, это достойные представители молодежи нашего города», — говорит главный судья летнего туристского слёта Роман Бонаджо.