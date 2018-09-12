Рокировка в небе. Чем опасен дальневосточный маневр «Аэрофлота»

Пожелание оставить хотя бы один рейс «Аэрофлота» во Владивосток члену совета директоров компании Михаилу Полубояринову высказал глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов . Он поинтересовался, нельзя ли сделать уровень питания на борту самолетов «России» таким же как у «Аэрофлота» или обеспечить возможность заказа дополнительного питания за отдельную плату.

Зачем компании потребовался этот маневр и действительно ли он несет озвученные выше серьезные риски, разбираются опрошенные Forbes эксперты. Пресс-служба авиакомпании на запрос не ответила.

По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева , передача слотов от «Аэрофлота» «России» — вынужденная мера: «Российский авиарынок столкнулся с драматическим ростом издержек: растут цены на авиатопливо и ставки аэропортов за обслуживание бортов, растет и фонд оплаты труда. Из-за коррекции курса рубля увеличивается стоимость лизинга воздушных судов. Понятно, что какое-то время компании могли компенсировать рост издержек снижая собственную прибыль, но сохраняя тарифы на прежнем уровне. Сегодня у перевозчиков такой возможности не осталось. Скорректировать цены на билеты авиакомпании не могут, так как столкнуться с оттоком пассажиров. А вот начинать экономить на пассажирах, упрощая обслуживание, это выход. Ситуация, которую мы наблюдаем на дальневосточном направлении при „плоских“ тарифах „Аэрофлота“ легко объяснима: компания поставлена в очень жесткие условия. Она компенсировать издержки ничем особо не может, единственная возможность избежать драматичного роста убытков — упрощение сервиса».

Обслуживание рейсов авиакомпании «Россия» действительно скромнее, но это услуги, которые в любом случае превосходят уровень цен, отметил Пантелеев: «Если предположить, что над линией работали бы авиакомпании, не принявшие обязательств по „плоским“ тарифам и не получающие поддержку в виде субсидий, то либо билеты оказались бы дороже, либо сервис оказался бы предельно простым — с более плотной компоновкой салонов, скудным питанием. „Россия“ не обеспечит положительной рентабельности при сложившемся уровне тарифов. Но величина убытков будет несколько ниже».

Отвечая на вопрос о возможном снижении объема перевозок, исполнительный директор агентства «Авиапорт» отметил, что замена на ряде направлений самолетов Airbus A330 «Аэрофлота» на Boeing 777 «России», наоборот, обеспечит дополнительные провозные емкости.

Туристы воспримут маневр «Аэрофлота» спокойно и не проявят неудовольствия, убежден главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров : «Подумайте только: это все равно что из Москвы в Вашингтон слетать за $150, расстояние примерно то же. Да нигде в мире таких тарифов нет. Их сохранение — это требование главного акционера. Конечно, „Аэрофлот“ стремится сократить издержки, нормальная бизнес-логика. Почему это произошло сейчас, а не раньше — „Россию“ перевели из Внуково Шереметьево . А так как пассажиры летают из Владивостока не обязательно в Москву, из Шереметьево они будут без проблем отправляться на курорты, в Европу и куда угодно».

Пожелание главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова оставить один рейс во Владивосток за «Аэрофлотом» Гусаров раскритиковал: «Может быть, Шувалов как-то неправильно выразился или не то хотел сказать. Потому что странно все-таки: оставьте один рейс. Зачем? Чтобы чиновники могли летать бизнес-классом, что ли? Летайте экономом, будьте ближе к народу».

В июле Госдума во втором чтении приняла поправку в Налоговый кодекс, освобождающую от налога на добавленную стоимость услуги внутренних воздушных перевозок на Дальнем Востоке. Это должно привлечь в регион новые авиакомпании. Кроме того, Росавиация выделят средства для компенсации стоимости авиабилетов: в текущем году объем дополнительного финансирования составит 625 млн рублей.

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