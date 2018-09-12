Ещё
Правительство РФ заявило о расширении списка стран с возможностью получения электронных виз в ДФО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правительство РФ заявило о расширении списка стран с возможностью получения электронных виз в ДФО 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о расширении списка стран, граждане которых будут иметь возможность получать электронные визы для посещения Дальнего Востока, в том числе туда войдут страны АТЭС, передает РИА Новости. Как заявил глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), Россия будет работать над открытостью Дальнего Востока и расширять количество государств, имеющих право получить электронную визу. На данный момент правила дистанционного оформления документов действительных для граждан 18 стран. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке вступил в действие в августе прошлого года. Владельцы электронной визы могут находится в России до 8 суток в течение месяца с момента получения документа.
Национальный Туристический Союз: последние новости
Китайцы составили треть туристов круиза к Северному Полюсу в 2018 году Путешественники выбрали лучшие музеи мира Стала известна дата проведения Всероссийского фестиваля рок-музыки в Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей46
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей592
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева45
Норкин взбесил россиян773
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО150
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение