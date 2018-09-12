Правительство РФ заявило о расширении списка стран с возможностью получения электронных виз в ДФО 

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о расширении списка стран, граждане которых будут иметь возможность получать электронные визы для посещения Дальнего Востока, в том числе туда войдут страны АТЭС, передает РИА Новости. Как заявил глава государства на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), Россия будет работать над открытостью Дальнего Востока и расширять количество государств, имеющих право получить электронную визу. На данный момент правила дистанционного оформления документов действительных для граждан 18 стран. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке вступил в действие в августе прошлого года. Владельцы электронной визы могут находится в России до 8 суток в течение месяца с момента получения документа.