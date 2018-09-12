В Чегдомын обещают зимние авиарейсы

— Рейсов на сентябрь-октябрь не будет. Перелеты по данному направлению возобновятся с 1 ноября, расписание на зимний период будет составлено вплоть до 22 марта, — прокомментировал коммерческий директор КГУП «Хабаровские Авиалинии» Максим Харин

Ожидается, что зимой перелеты наконец будут осуществляться регулярно. Как напоминает информационное агентство, попытки наладить регулярное воздушное сообщение на этом направлении предпринимаются второй год. Но постоянно что-то случается — то мешают постоянные дожди, которые размывают взлетно-посадочную полосу, то, когда позволяют погодные условия, пассажиры, привыкшие к постоянным срывам рейсов, просто не покупают билеты.

Как напоминает информационное агентство, в августе самолет «Дэш-6» авиакомпании «Аврора» впервые выполнил технический перелет по маршруту Хабаровск-Чегдомын-Хабаровск. Однако это не значит, что регулярными авиаперевозками здесь займется еще и эта компания.