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Правительство предлагает ввести НДС на обслуживание внутренних авиарейсов
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Правительство предлагает ввести НДС на обслуживание внутренних авиарейсов 

Парламентская газета + ещё 3 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
С услуг по обслуживанию внутренних рейсов будет снята льгота по НДС. Это делается для того, чтобы уравнять внутренние и международные рейсы, сказал замминистра финансов Илья Трунин, комментируя законопроект, принятый Госдумой в первом чтении.
Правительственным законопроектом предлагается изменить режим налогообложения услуг по обслуживанию воздушных судов. «Сейчас любые услуги аэропортов освобождены от НДС», — сказал он. Предлагается для услуг по аэронавигационному обслуживанию и обслуживанию международных рейсов сохранить нулевую ставку НДС, а для услуг по обслуживанию внутренних рейсов ввести общую ставку НДС.
Илья Трунин пояснил, что по внутренним перевозкам все затраты по НДС возмещаются, а международный режим не предусматривает возвращение налога. «Здесь нет никакой дискриминации, мы ставим всех перевозчиков в равные условия», — сказал замминистра, отвечая на вопросы депутатов.
Комментируя инициативу, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам «единоросс» Дмитрий Юрков отметил, что аэропорты благодаря новому налоговому режиму получат дополнительные финансовые ресурсы, что приведёт к улучшению качества услуг.
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