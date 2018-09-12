Правительство предлагает ввести НДС на обслуживание внутренних авиарейсов

С услуг по обслуживанию внутренних рейсов будет снята льгота по НДС. Это делается для того, чтобы уравнять внутренние и международные рейсы, сказал замминистра финансов Илья Трунин , комментируя законопроект, принятый Госдумой в первом чтении.

Правительственным законопроектом предлагается изменить режим налогообложения услуг по обслуживанию воздушных судов. «Сейчас любые услуги аэропортов освобождены от НДС», — сказал он. Предлагается для услуг по аэронавигационному обслуживанию и обслуживанию международных рейсов сохранить нулевую ставку НДС, а для услуг по обслуживанию внутренних рейсов ввести общую ставку НДС.

Илья Трунин пояснил, что по внутренним перевозкам все затраты по НДС возмещаются, а международный режим не предусматривает возвращение налога. «Здесь нет никакой дискриминации, мы ставим всех перевозчиков в равные условия», — сказал замминистра, отвечая на вопросы депутатов.