«Матрешку-Тур» могут признать банкротом

Петербургскую фирму «Матрешка-Тур» могут признать банкротом, соответствующий иск был подан в Арбитражный суд Петербурга в понедельник, 10 сентября.

Истцом по делу о банкротстве туроператора выступила компания ООО «МК Сервис». Сумма исковых требований составила 360 775 рублей. Судьей по делу выступает Олеся Дудина. Когда состоится рассмотрение иска, пока неизвестно.

23 июня текущего года «Матрешка-Тур» сообщила о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения своих обязательство по договорам с клиентами. Соответствующее объявление по-прежнему находится на главной странице сайта «Матрешки-Тур».

При этом восстановиться в реестре туроператоров компания не смогла из-за отзыва лицензии у страховой компании, которая предоставляла финансовые гарантии турфирмы — АО АСК «Инвестстрах».