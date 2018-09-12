В Сергиево‑Посадский район привлекли 25 млрд руб частных инвестиций с начала года

Объем частных инвестиций, привлеченных в Сергиево-Посадский район Подмосковья в 2018 году, составил 25 миллиардов рублей, в муниципалитете проводят ряд мероприятий, призванных увеличить приток частных инвестиций, сообщается на официальном портале правительства Московской области

«С января 2018 года объем частных инвестиций составляет 25 миллиардов рублей. В настоящий момент ведется работа по сдаче информации в органы государственной статистики», — сказал представитель пресс-службы администрации Сергиево-Посадского района.

По его словам, в рамках муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области», управление инвестиций проводит ряд мероприятий, способствующих увеличению показателя «объем частных инвестиций».

Также, по словам собеседника портала, летом в Сергиевом Посаде насчитывалось почти полмиллиона туристов.

«За летний период Сергиев Посад посетили около 450 тысяч туристов. За 2017 год Сергиево-Посадский муниципальный район посетило порядка 1,8 миллиона человек», — отметил представитель пресс-службы.

Подмосковный Сергиев Посад вошел в первую десятку рейтинга наиболее популярных в России городов для летних путешествий с детьми.