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В Сергиево‑Посадский район привлекли 25 млрд руб частных инвестиций с начала года
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В Сергиево‑Посадский район привлекли 25 млрд руб частных инвестиций с начала года 

РИАМО + ещё 1 48 минут назад
Фото: РИАМО
Объем частных инвестиций, привлеченных в Сергиево-Посадский район Подмосковья в 2018 году, составил 25 миллиардов рублей, в муниципалитете проводят ряд мероприятий, призванных увеличить приток частных инвестиций, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
«С января 2018 года объем частных инвестиций составляет 25 миллиардов рублей. В настоящий момент ведется работа по сдаче информации в органы государственной статистики», — сказал представитель пресс-службы администрации Сергиево-Посадского района.
По его словам, в рамках муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического роста в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области», управление инвестиций проводит ряд мероприятий, способствующих увеличению показателя «объем частных инвестиций».
Также, по словам собеседника портала, летом в Сергиевом Посаде насчитывалось почти полмиллиона туристов.
«За летний период Сергиев Посад посетили около 450 тысяч туристов. За 2017 год Сергиево-Посадский муниципальный район посетило порядка 1,8 миллиона человек», — отметил представитель пресс-службы.
Подмосковный Сергиев Посад вошел в первую десятку рейтинга наиболее популярных в России городов для летних путешествий с детьми.
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