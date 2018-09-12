Сергиево-Посадский район привлек в 2018 году 25 млрд руб частных инвестиций

"С января 2018 года объем частных инвестиций составляет 25 миллиардов рублей. В настоящий момент ведется работа по сдаче информации в органы государственной статистики", — отметил представитель администрации района.

На сайте правительства Московской области также говорится, что за летний период Сергиев Посад посетили около 450 тысяч туристов. Ранее город вошел в первую десятку рейтинга наиболее популярных в России городов для летних путешествий с детьми.