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Сергиево-Посадский район привлек в 2018 году 25 млрд руб частных инвестиций
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Сергиево-Посадский район привлек в 2018 году 25 млрд руб частных инвестиций 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Администрации Сергиево-Посадского района Московской области привлекала в 2018 году 25 миллиардов рублей частных инвестиций, говорится на официальном портале правительства Подмосковья со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.
"С января 2018 года объем частных инвестиций составляет 25 миллиардов рублей. В настоящий момент ведется работа по сдаче информации в органы государственной статистики", — отметил представитель администрации района.
На сайте правительства Московской области также говорится, что за летний период Сергиев Посад посетили около 450 тысяч туристов. Ранее город вошел в первую десятку рейтинга наиболее популярных в России городов для летних путешествий с детьми.
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