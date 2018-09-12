Об этом в ходе общественного совета при МВД сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. Он также отметил, что в этом году министерство приступило к реализации стратегии безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2024 года. Колокольцев от имени МВД поблагодарил неравнодушных граждан за информирование подразделений ГИБДД о фактах несоблюдения ПДД на дорогах страны. Министр добавил, что по результатам рассмотрения поступивших фото— и видеоматериалов вынесено около 40 тысяч постановлений о наложении административных наказаний.