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Количество погибших на дорогах России с 2012 года сократилось почти на треть — Колокольцев
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Количество погибших на дорогах России с 2012 года сократилось почти на треть — Колокольцев 

Авторадио + ещё 2 26 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Об этом в ходе общественного совета при МВД сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. Он также отметил, что в этом году министерство приступило к реализации стратегии безопасности дорожного движения, рассчитанной до 2024 года. Колокольцев от имени МВД поблагодарил неравнодушных граждан за информирование подразделений ГИБДД о фактах несоблюдения ПДД на дорогах страны. Министр добавил, что по результатам рассмотрения поступивших фото— и видеоматериалов вынесено около 40 тысяч постановлений о наложении административных наказаний.
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