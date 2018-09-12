Яровая: Дальний Восток может стать международным туристическим хабом

"Можно рассматривать Дальний Восток как международный туристический хаб. Это означает, что мы не только ждём к себе иностранных туристов, но регион становится центром, который принимает и направляет российских туристов в страны АТР", — сказала она.

"То есть, двойная капитализация. С одной стороны, это новые возможности для граждан России путешествовать по миру через Дальний Восток, а с другой стороны — приток туристов к нам", — пояснила Яровая.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.