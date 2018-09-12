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За лето в Башкирии отдохнули на 40% больше туристов
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За лето в Башкирии отдохнули на 40% больше туристов 

АиФ-Уфа + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
За четыре месяца — с мая по август 2018 года — в Башкирии отдохнули 720 тысяч человек, что на 40% больше по сравнению с тем же периодом 2017 года, сообщает пресс-служба госкомитета РБ по предпринимательству и туризму.
120 тысяч человек посетили природоохранные территории — нацпарк «Башкирия», заповедник «Шульган-Таш», Башкирский природный заповедник, Южно-Уральский заповедник. Наиболее популярны были четыре природных парка — «Кандры-куль», «Иремель», «Аслы-куль», «Мурадымовское ущелье».
С учетом туристов, посетивших природоохранные зоны, а также заказывавших экскурсии, чиновники насчитали 720 тысяч туристов.
Также, по данным ведомства, с начала 2018 года в республике турпоток составил 872 тысячи туристов. Это на 26% больше, чем за такой же период 2017 года. При этом не уточняется — считали только гостей республики или с учетом туристов из числа самих жителей республики.
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