За четыре месяца Башкирию посетили 720 тысяч туристов

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В Петербурге запустили единственный в России прогулочный катамаран для людей с инвалидностью

Интернет по всему миру может работать с перебоями после 11 октября

Личный опыт: я месяц пользовался iOS 12 на iPhone X. И вот что из этого вышло