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За четыре месяца Башкирию посетили 720 тысяч туристов
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За четыре месяца Башкирию посетили 720 тысяч туристов 

Собака.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Собака.ru
Показатели туристического потока значительно выросли. В Башкирии представили итоги летнего туристического сезона. За последние четыре месяца республику посетили 720 тысяч человек. Всего, как отмечают эксперты, с начала года в Башкирии побывали 872 тысячи туристов. По сравнению с предыдущим годом, показатели туристической привлекательности выросли на 26%. А если смотреть только по летнему турпотоку — прирост в количестве туристов составляет порядка 40%. Особой популярностью у приезжих пользуется Уфа. Также, больше 120 тысяч человек посетили национальные парки и заповедники. В топе — парк «Башкирия», Башкирский заповедник, «Шульган-Таш», «Кандры-куль» и «Аслы-куль».
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