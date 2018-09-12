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Летом Башкирию посетило более 720 тыс. туристов
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Летом Башкирию посетило более 720 тыс. туристов 

Rambler News Service + ещё 3 55 минут назад
Фото: Собака.ru
Турпоток в Башкирию за лето вырос на 40% в годовом выражении — до 720 тыс. человек, пишет Mkset.ru со ссылкой на в госкомитет по предпринимательству и туризму региона.
Издание отмечает, что национальный парк «Башкирия», Башкирский заповедник, Южно-Уральский заповедник, заповедник «Шульган-Таш», «Кандры-куль», «Мурадымовское ущелье», «Аслы-куль», «Иремель» летом посетило более 120 тыс. человек.
Всего с начала года Башкирию посетило 872 тыс. туристов, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года.
Ранее Novostivolgograda.ru сообщал, что по итогам лета Волгоград вошел в десятку самых популярных туристических направлений России.
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