Летом Башкирию посетило более 720 тыс. туристов

Турпоток в Башкирию за лето вырос на 40% в годовом выражении — до 720 тыс. человек, пишет Mkset.ru со ссылкой на в госкомитет по предпринимательству и туризму региона.

Издание отмечает, что национальный парк «Башкирия», Башкирский заповедник, Южно-Уральский заповедник, заповедник «Шульган-Таш», «Кандры-куль», «Мурадымовское ущелье», «Аслы-куль», «Иремель» летом посетило более 120 тыс. человек.

Всего с начала года Башкирию посетило 872 тыс. туристов, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года.

Ранее Novostivolgograda.ru сообщал, что по итогам лета Волгоград вошел в десятку самых популярных туристических направлений России.