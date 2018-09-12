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Владивосток — самый популярный город для туристов на Дальнем Востоке
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Владивосток — самый популярный город для туристов на Дальнем Востоке 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В рейтинге самых популярных городов и регионов Дальнего Востока первое место занял Приморский край и его столица — Владивосток, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТурСтат.
Специалисты провели детальный анализ туристической популярности городов Дальневосточный федеральный округа. Лидером в рейтинге стал Владивосток, на втором месте Хабаровск и третий — Благовещенск.
За весь прошлый год Дальний Восток посетили 5,5 млн туристов со всего земного шара. 3,5 млн из них останавливались именно во Владивостоке.
В рейтинге регионов ситуация не меняется уже давно. Приморье, Хабаровский край и Приамурье в числе лидеров.
Так, за 6 месяцев текущего года Приморье посетили 256 тысяч иностранных туристов. 163 тысячи из них представляют Китай и еще 71 приехали из Кореи.
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