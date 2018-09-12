Владивосток — самый популярный город для туристов на Дальнем Востоке

В рейтинге самых популярных городов и регионов Дальнего Востока первое место занял Приморский край и его столица — Владивосток , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТурСтат.

Специалисты провели детальный анализ туристической популярности городов Дальневосточный федеральный округа. Лидером в рейтинге стал Владивосток, на втором месте Хабаровск и третий — Благовещенск.

За весь прошлый год Дальний Восток посетили 5,5 млн туристов со всего земного шара. 3,5 млн из них останавливались именно во Владивостоке.

В рейтинге регионов ситуация не меняется уже давно. Приморье, Хабаровский край и Приамурье в числе лидеров.

Так, за 6 месяцев текущего года Приморье посетили 256 тысяч иностранных туристов. 163 тысячи из них представляют Китай и еще 71 приехали из Кореи.