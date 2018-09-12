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АТОР: Таиланд по бронированиям туров лидирует среди направлений для зимнего отдыха
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АТОР: Таиланд по бронированиям туров лидирует среди направлений для зимнего отдыха 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Таиланд по объемам бронирований туров лидирует среди направлений для зимнего отдыха, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) .
«У всех ведущих туроператоров Таиланд в начале осени занимает первую строчку в направлениях с наибольшим объемом продаж туров на зимний сезон 2018-2019 гг. Так, у туроператора PAC Group на Таиланд приходится 50% всех продаж на зиму, похожие или большие цифры дают и другие игроки рынка. У крупных массовых туроператорских компаний за Таиландом по объему бронирований в зимнем сезоне следуют ОАЭ и Вьетнам», — говорится в сообщении.
Уточняется, что прогнозы на рост турпотока заложены в полетных программах туроператоров. «Почти у всех ведущих туроператоров они заявлены в объемах выше, чем в зимнем сезоне прошлого года», — добавили в ассоциации.
В АТОР напомнили, что в январе-июле 2018 г. эта страна приняла 900,7 тыс. граждан России, что на 16,24% выше показателя за аналогичный период 2017 г.
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