Ямальцы работают на «Отдыхе»

В состав ямальской делегации вошли представители исполнительных органов власти — заместитель директора окружного департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, директор Центра поддержки предпринимательства ЯНАО Александр Курзаев, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Колесников , руководители региональных туроператорских компаний. Они приняли участие во всероссийском совещании по вопросам развития внутреннего и въездного туризма Российской Федерации. Сегодня они в числе участников заседания круглого стола Комитета по импортозамещению в туризме при Минкультуре РФ и Ассоциации туроператоров России «Власть и бизнес. Продолжение диалога. Лучшие практики».

Тематика дискуссий, деловых встреч, круглых столов, заседаний, семинаров и пленарных заседаний разнообразна и конкретна, среди них — «Оздоровительный туризм-источник профессионального долголетия», «Детский туризм», «Гостеприимная Россия: фактор событий и маршрутов» и другие. Форум завершит свою работу 13 сентября.