Ямальцы работают на «Отдыхе» 

Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа принимает участие в 24-м Международном форуме-выставке по туризму «Отдых-2018».
Он проходит в выставочном комплексе «Экспоцентр» города Москвы при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму. Основная тема форума — «Туризм в меняющемся Мире. Новый образ туристической России». Его участниками стали крупнейшие регионы России, в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ, а также более 80 стран мира.
В состав ямальской делегации вошли представители исполнительных органов власти — заместитель директора окружного департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин, директор Центра поддержки предпринимательства ЯНАО Александр Курзаев, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Колесников, руководители региональных туроператорских компаний. Они приняли участие во всероссийском совещании по вопросам развития внутреннего и въездного туризма Российской Федерации. Сегодня они в числе участников заседания круглого стола Комитета по импортозамещению в туризме при Минкультуре РФ и Ассоциации туроператоров России «Власть и бизнес. Продолжение диалога. Лучшие практики».
Тематика дискуссий, деловых встреч, круглых столов, заседаний, семинаров и пленарных заседаний разнообразна и конкретна, среди них — «Оздоровительный туризм-источник профессионального долголетия», «Детский туризм», «Гостеприимная Россия: фактор событий и маршрутов» и другие. Форум завершит свою работу 13 сентября.