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Круизному туризму на Дальнем Востоке и Русской Арктике окажут поддержку
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Круизному туризму на Дальнем Востоке и Русской Арктике окажут поддержку 

Парламентская газета + ещё 2 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая разработала законопроект в поддержку круизного туризма на Дальнем Востоке и Русской Арктике. Об этом вице-спикер сообщила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает пресс-служба парламентария.
Документ предусматривает подготовку списка рекомендуемых туристских маршрутов для круизных судов, а также разрешающий применение туристических электронных виз с правом посещения нескольких субъектов, в том числе Русской Арктики. В настоящее время иностранные туристы с электронной визой могут перемещаться исключительно по территории одного субъекта.
Она также призвала совершенствовать региональные и муниципальные программы развития туризма. Для этого необходимо закрепить в законодательстве соответствующие полномочиия регионов.
"Это важно и для туристических компаний, которые смогут планировать свою деятельность, анализируя имеющиеся рекомендации и осуществляемые меры по поддержке туризма», — сказала она.
Ирина Яровая также предложила Ростуризму создать отдельный раздел по туристским маршрутам Дальнего Востока и Арктики на национальном туристическом портале.
8 июня Ирина Яровая предложила сделать субсидирование перелетов на Дальний Восток круглогодичным.
30 августа зампред Госдумы обсудила вопросы пассажирских авиаперевозок для жителей Дальнего Востока с генеральным директором компании «Аэрофлот» Виталием Савельевым.
Основные мероприятия ВЭФ-2018 пройдут с 11 по 13 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема встречи в этом году — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».
Тема мероприятия отражает стремление России к более тесной интеграции в систему экономических связей на огромном азиатско-тихоокеанском пространстве, отмечал президент РФ Владимир Путин в своем приветствии участникам форума.
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