Круизному туризму на Дальнем Востоке и Русской Арктике окажут поддержку

Заместитель Председателя Государственной Думы Ирина Яровая разработала законопроект в поддержку круизного туризма на Дальнем Востоке и Русской Арктике. Об этом вице-спикер сообщила на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передает пресс-служба парламентария.

Документ предусматривает подготовку списка рекомендуемых туристских маршрутов для круизных судов, а также разрешающий применение туристических электронных виз с правом посещения нескольких субъектов, в том числе Русской Арктики. В настоящее время иностранные туристы с электронной визой могут перемещаться исключительно по территории одного субъекта.

Она также призвала совершенствовать региональные и муниципальные программы развития туризма. Для этого необходимо закрепить в законодательстве соответствующие полномочиия регионов.

"Это важно и для туристических компаний, которые смогут планировать свою деятельность, анализируя имеющиеся рекомендации и осуществляемые меры по поддержке туризма», — сказала она.

Ирина Яровая также предложила Ростуризму создать отдельный раздел по туристским маршрутам Дальнего Востока и Арктики на национальном туристическом портале.

8 июня Ирина Яровая предложила сделать субсидирование перелетов на Дальний Восток круглогодичным.

Виталием Савельевым. 30 августа зампред Госдумы обсудила вопросы пассажирских авиаперевозок для жителей Дальнего Востока с генеральным директором компании «Аэрофлот»

Основные мероприятия ВЭФ-2018 пройдут с 11 по 13 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема встречи в этом году — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».