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Почти 470 тыс. пассажиров перевезли аэроэкспрессы по групповым тарифам минувшим летом
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Почти 470 тыс. пассажиров перевезли аэроэкспрессы по групповым тарифам минувшим летом 

Агентство «Москва» 18 минут назад
Порядка 470 тыс. пассажиров «Аэроэкспресс» воспользовались групповыми тарифами летом 2018 г., что составляет 13% от общего пассажиропотока за указанный период. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе перевозчика. «Порядка 470 тыс. пассажиров „Аэроэкспресс“ воспользовались групповыми тарифами этим летом, что составляет 13% от общего пассажиропотока за указанный период. При этом совокупный объем групповых пассажирских перевозок в летние месяцы увеличился на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.», — сообщили в пресс-службе.
Пресс-служба «Аэроэкспресс» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора компании Михаила Ковальского отмечает, что с момента запуска новой линейки групповых тарифов ими воспользовались порядка 600 тыс. пассажиров — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Мы рады, что смогли предложить нашим пассажирам наиболее оптимальное решение для поездки компанией, объединив все преимущества ранее существовавших тарифов. Нам удалось сделать поездку из аэропорта в город и обратно не только комфортной, но и более выгодной — стоимость билета для одного человека составляет около 200 руб.», — приводит пресс-служба слова М. Ковальского.
Отмечается, что новую линейку групповых тарифов «Семья и Друзья» и «Семья и Друзья. Туда — обратно», «Аэроэкспресс» запустил в апреле. Они заменили ранее существовавшие тарифы «Групповой» и «Семейный».
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