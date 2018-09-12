Ростуризм: объём круизного туризма на Чукотке можно увеличить в четыре раза

Собеседник агентства рассказал об уникальных маршрутах, которые предлагает экспедиционный и круизный туризм вдоль побережья Чукотки.

"В настоящее время все более популярными у иностранных туристов, особенно у граждан Германии США , становятся экспедиционные маршруты вокруг островов Северного Ледовитого океана — земли Франца Иосифа и Новой Земли, вдоль Чукотского автономного округа с посещением острова Врангеля, вокруг берегов Сахалина и Камчатки с посещением Командорских и Курильских островов", — пояснил он.

По словам Сафонова, несмотря на высокую стоимость экспедиционных туров, такие путешествия пользуются огромным спросом, места на них заказывают за год и даже раньше. «Морские круизы вносят существенный вклад в экономику Чукотского автономного округа. Однако в регионе остаются нерешенными проблемы захода иностранных судов в наиболее привлекательные для туристов места. Длительные процедуры ведомственных согласований существенно влияют на создание круизных программ и построение единой концепции развития индустрии морского туризма на Дальнем Востоке», — считает глава Ростуризма.

"При создании положительных условий для развития круизного туризма количество судозаходов в Чукотском автономном округе можно увеличить в 4 раза. Одно из важнейших условий дальнейшего роста этой отрасли в нашей стране — развитие туристской инфраструктуры прибрежных зон, оборудование их соответствующими пунктами пропуска, строительство объектов посещения, разработка новых программ пребывания, экскурсионных маршрутов", — резюмировал Сафонов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.