Ещё
Ростуризм: объём круизного туризма на Чукотке можно увеличить в четыре раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростуризм: объём круизного туризма на Чукотке можно увеличить в четыре раза 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Объём круизного туризма в Чукотском автономном округе можно увеличить в 4 раза, создав положительные условия для развития этой отрасли, сообщил РИА Новости руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.
Собеседник агентства рассказал об уникальных маршрутах, которые предлагает экспедиционный и круизный туризм вдоль побережья Чукотки.
"В настоящее время все более популярными у иностранных туристов, особенно у граждан Германии и США, становятся экспедиционные маршруты вокруг островов Северного Ледовитого океана — земли Франца Иосифа и Новой Земли, вдоль Чукотского автономного округа с посещением острова Врангеля, вокруг берегов Сахалина и Камчатки с посещением Командорских и Курильских островов", — пояснил он.
По словам Сафонова, несмотря на высокую стоимость экспедиционных туров, такие путешествия пользуются огромным спросом, места на них заказывают за год и даже раньше. «Морские круизы вносят существенный вклад в экономику Чукотского автономного округа. Однако в регионе остаются нерешенными проблемы захода иностранных судов в наиболее привлекательные для туристов места. Длительные процедуры ведомственных согласований существенно влияют на создание круизных программ и построение единой концепции развития индустрии морского туризма на Дальнем Востоке», — считает глава Ростуризма.
"При создании положительных условий для развития круизного туризма количество судозаходов в Чукотском автономном округе можно увеличить в 4 раза. Одно из важнейших условий дальнейшего роста этой отрасли в нашей стране — развитие туристской инфраструктуры прибрежных зон, оборудование их соответствующими пунктами пропуска, строительство объектов посещения, разработка новых программ пребывания, экскурсионных маршрутов", — резюмировал Сафонов.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Последние новости
"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера США предупреждают Россию о готовности к прямому столкновению Кадыров: глава Росгвардии поступил как настоящий мужчина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин вмешался в конфликт Тимати и Нурмагомедова20
США не допустили новый Ту-214ОН к наблюдательным полетам292
Моисееву предсказали скорую смерть15
Украинца выгнали из студии российского ток-шоу747
Госдеп обвинил Россию в дискредитации «Белых касок»92
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
08:15
Праздник умершего Кобзона стал катастрофой для Украины
Шоу-бизнес
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение