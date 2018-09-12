Исследователь связал гибель группы Дятлова с запуском ракеты с Байконура

По мнению Дмитрия Кириллова, на путешественников никто не нападал.

Участники похода Игоря Дятлова погибли в результате запуска ракеты с космодрома Байконур . Такое мнение высказал глава туристической компании «Северный Урал» Дмитрий Кириллов , который неоднократно бывал на месте трагедии, пытаясь раскрыть тайну массовой гибели людей.

По мнению исследователя, пока участники похода спали, с Байконура была запущена ракета, вторая ступень которой упала на гору, где остановилась группа Дятлова. Затем неотработанное топливо попало в место, где отдыхали путешественники, и начало перекрывать им дыхание.

Это вынудило туристов разорвать палатку изнутри, после чего они побежали по заледенелому склону горы. Множественные травмы, считает Кириллов, путешественники получили во время падений.

Добравшись до части леса, где можно было восстановить дыхание, самые сильные участники похода приняли решение вернуться в лагерь за вещами, однако не дошли. Пятеро человек, которые остались ждать своих товарищей, замерзли.

Также Дмитрий Кириллов категорически исключил версию, согласно которой на группу Дятлова было совершено нападение.

С момента гибели участников похода Игоря Дятлова прошло больше 60 лет, однако причину случившегося установить до сих пор не удалось. За это время появилось множество версий жуткого инцидента: нападение народа манси, любовный треугольник между туристами и даже незаконная добыча золота.

Напомним, 2 февраля 1959 года группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова пропала в горах Северного Урала. В скором времени на склоне горы Холатчахль были обнаружены разрезанная палатка и пять тел туристов, еще четверых нашли через два месяца под снегом.