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Туристические кластеры на Дальнем Востоке получат 14% от бюджета ФЦП
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Туристические кластеры на Дальнем Востоке получат 14% от бюджета ФЦП 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Туристические кластеры Дальневосточного федерального округа получат почти 7,8 миллиарда рублей на реализацию инвестиционных проектов в рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы», что составит 14% от общей суммы бюджетных назначений, сообщил РИА Новости руководитель Ростуризма Олег Сафонов на Восточном экономическом форуме.
Собеседник агентства рассказал, что в рамках ДФО выделены четыре перспективных туристских укрупнённых инвестиционных проекта, привлекающих туристов и обладающих высоким потенциалом расширения по приоритетным видам туризма.
"Это проекты «Приморье» (Приморский край), «Амур» (консолидирующий туристские потенциалы Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области), «Камчатка-Сахалин» (Камчатский край и Сахалинская область). Кроме того, республика Саха (Якутия) вошла в проект «Русская Арктика», — проинформировал Сафонов.
"На реализацию инвестиционных проектов по созданию туристских кластеров на территории ДФО предполагается направить почти 7,77 миллиарда рублей: что составляет 14% от общей суммы бюджетных назначений на создание туристских кластеров", — уточнил он.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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