Город представил тенденции туристической моды

Вчера в столице стартовал форум-выставка «Отдых-2018», где представители регионов России и зарубежья презентуют новейшие тенденции и направления туризма и отдыха.

Мероприятие, которое проходит на территории «Экспоцентра», получилось масштабным — в нем участвует 861 компания из 85 стран мира. Около 200 спикеров выступают на совещаниях и круглых столах форума. В первые два дня на площадке работают только профессионалы, связанные с туристической отраслью, а 13 сентября вход будет открыт и для обычных посетителей-туристов. Как уверяют организаторы, каждый сможет найти здесь путешествие мечты — от пляжного отдыха и гастрономических туров до приобретения новых знаний в культурно-образовательных поездках.

Так каковы же тенденции «туристической моды» предстоящих сезонов? Здесь все, как в мире подиумов: для каждого времени года есть свои предложения. Осень— это не только бархатный сезон отечественных пляжей, но и пора событийного туризма и гастрономических визитов к нашим братьям-соседям. Крым уже традиционно зовет на несколько исторических фестивалей, а жемчужина полуострова — город-герой Севастополь — манит путешествиями, учитывающими возможности и разнообразные предпочтения всех групп населения.

— Конечно, основу туризма в Севастополе составляет историко-патриотическое направление, но мы активно развиваем и альтернативные маршруты, — поясняет Валерия Бровцына, директор севастопольского государственного «Центра развития туризма». — Самый популярный — «Севастопольская тропа» протяженностью 117 км. Это маршрут для пешего путешествия, но сейчас на нем разработаны ответвления и участки для велосипедистов и даже для экстремальной езды на джипах. Большое развитие у нас получили туры и экскурсии для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нами разработаны маршруты по принципу доступной среды для инвалидов-колясочников, специально оборудованные маршруты для плохо слышащих и даже маршруты для слабовидящих людей, где экспонаты можно трогать руками. Сегмент гастрономического туризма с большим отрывом от остальных перекрывают области российского юга и Грузии. Осень у них — это время сбора винограда и созревания молодого вина. А потому представители регионов предлагают специальные винные туры и туры по местной кухне.

Москва традиционно представляет гостям большое разнообразие культурных и событийных маршрутов по самой столице и области. Множество интересных предложений есть также от ближних областных центров и различных музеев-усадеб.

Интересные варианты отдыха можно найти и на стендах зарубежных компаний. Например, есть возможность прокатиться по всей Индии в «поезде махараджи». Недельное путешествие позволит почувствовать себя сахибом (так в Индии называли всех европейцев. — «ВМ») викторианской эпохи и заодно увидеть все красивейшие места древней страны. Отечественные специалисты горячо обсуждали эти идеи и перспективы недельного пути от Москвы до Владивостока.

Не остались забытыми и те, кто желает не просто отдохнуть, но и подлечиться. Около двух десятков стендов представляют различные российские санатории, и примерно столько же оздоровительных туров предлагают зарубежные компании. Самый большой интерес вызывают курсы йоги, национального массажа и иглоукалывания от мастеров Индии и Китая.

Фаворитами зимнего отдыха большинство экспертов признают два направления — новогодние туры в Великий Устюг, а также поездки за солнцем в тропики Кубы и Доминиканской Республики, в традиционный для россиян Таиланд. Интересные предложения добавили делегации Индонезии и Греции. Страна, которую считают колыбелью западной цивилизации, уверяет, что является курортом все 365 дней в году, и особый упор в своей обширной культурно-исторической программе делает на образование.

Под стать эллинам наши Тульская и Ленинградская области сих усадьбами-музеями, древними городами и крепостями, промышленным туризмом, позволяющим насладиться новинками науки и техники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— В последние несколько лет российский туристический рынок осторожен, клиенты не так охотно бронируют поездки заранее, но мы ожидаем нового витка роста интереса к Доминиканской Республике ближе к Новому году. Сейчас наблюдается тенденция к поиску путешественниками более дешевых туров. И все-таки устойчивый интерес к поездкам в теплые края у россиян сохраняется.