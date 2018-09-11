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Все туристические маршруты Северо-Запада представят на одном сайте
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Все туристические маршруты Северо-Запада представят на одном сайте 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
О запуске нового информационного продукта — сайта крупного федерального проекта «Серебряное ожерелье России» сегодня объявили на 24-м Международном туристическом форуме-выставке «Отдых-2018». Его открытие состоялось в Москве. Вологодская область выступает единственным в России регионом-партнером мероприятия.
Делегацию региона возглавляет заместитель Губернатора Вологодской области Олег Васильев. Он презентовал гостям выставки крупные туристические проекты региона. Один из них — «Великий Устюг — родина Деда Мороза». В этом году ему исполняется 20 лет. Гости выставки могут получить путевки к зимнему волшебнику. Турфирмы Вологды представляют событийный календарь областной столицы и новогодний проект «Рождественская сказка» — проект, признанный лучшим на Всероссийском конкурсе событийного туризма
«Сегодня Вологодская область — один из ведущих туристических регионов, мы представляем здесь лучшие туристические продукты Вологодчины. В рамках федеральной целевой программы развития туризма и в рамках госпрограммы Вологодской области мы готовы предоставлять преференции — землю — тем инвесторам, которые приходят в туризм. Без частного капитала, говорить о туризме невозможно. Еще одна из задач выставки — найти опытных и высокопрофессиональных партнеров. В соответствии с поручением Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова туризм провозглашен одной из четырех приоритетных отраслей развития нашего региона», — прокомментировал заместитель Губернатора Олег Васильев.
К слову, за последние 10 лет турпоток в Вологодскую область увеличился в 2,5 раза. Сегодня в регион приезжают больше 2 млн туристов в год. Сейчас от области подана заявка на участие в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма 2019-2025 гг.».
Вологда.рф: последние новости
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