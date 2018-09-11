Заявление о банкротстве «Матрешка-тур» подано в суд Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 11 сентября. / ТАСС /. Заявление о признании банкротом туроператора «Матрешка-тур» подано в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области . Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"Заявление о признании должника банкротом. Сумма исковых требований 360,7 тыс. рублей", — говорится в карточке дела. Заявителем выступило ООО «МК Сервис». Дата заседания пока не назначена.

В июне российский туроператор «Матрешка-Тур» сообщил о прекращении туроператорской деятельности.

В декабре 2017 года у туроператора были проблемы с вылетом более 200 российских туристов с китайского острова Хайнань: китайские авиационные власти не подтвердили время отправления рейсов для авиакомпании «Икар» (Pegas Fly), которая должна была перевозить клиентов «Матрешка-тур», на выполнение полетной программы в Хайкоу (Хайнань) из пяти российских городов.

Проблема в скором времени была решена, и все туристы вернулись домой. 26 декабря туроператор начал выплачивать деньги туристам, которым отменили программы поездок в Китай.

В апреле сообщалось, что «Матрешка-тур» начала продавать активы, в числе которых — туроператор по Болгарии «Аврора-БГ», чтобы расплатиться с задолженностями по отмененным турам.