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Заявление о банкротстве «Матрешка-тур» подано в суд Петербурга
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Заявление о банкротстве «Матрешка-тур» подано в суд Петербурга 

ТАСС + ещё 2 57 минут назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Заявление о признании банкротом туроператора «Матрешка-тур» подано в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.
"Заявление о признании должника банкротом. Сумма исковых требований 360,7 тыс. рублей", — говорится в карточке дела. Заявителем выступило ООО «МК Сервис». Дата заседания пока не назначена.
В июне российский туроператор «Матрешка-Тур» сообщил о прекращении туроператорской деятельности.
В декабре 2017 года у туроператора были проблемы с вылетом более 200 российских туристов с китайского острова Хайнань: китайские авиационные власти не подтвердили время отправления рейсов для авиакомпании «Икар» (Pegas Fly), которая должна была перевозить клиентов «Матрешка-тур», на выполнение полетной программы в Хайкоу (Хайнань) из пяти российских городов.
Проблема в скором времени была решена, и все туристы вернулись домой. 26 декабря туроператор начал выплачивать деньги туристам, которым отменили программы поездок в Китай.
В апреле сообщалось, что «Матрешка-тур» начала продавать активы, в числе которых — туроператор по Болгарии «Аврора-БГ», чтобы расплатиться с задолженностями по отмененным турам.
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