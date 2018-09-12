АТОР: «Матрешку-Тур» хотят признать банкротом

"Петербургского туроператора «Матрешка-Тур» хотят признать банкротом. Соответствующий иск подан в Арбитражный суд Санкт-Петербурга 10 сентября. Как говорится в материалах суда, с исковым заявлением о признании туроператора банкротом обратилось ООО «МК Сервис». Сумма требований составляет 360,8 тыс. рублей. Дата рассмотрения иска пока не назначена", — отмечается в сообщении АТОР.

Ассоциация сообщает со ссылкой на данные картотеки арбитражного суда, что с начала года с исковыми заявлениями о взыскании долгов с «Матрешки» обратились около 20 турфирм.

Примечательно, добавили в Ассоциации, что одним из первых это сделало как раз ООО «МК Сервис»: в конце января это юрлицо потребовало вернуть предоплату за забронированные осенью 2017 года два тура на сумму более 350 тыс. рублей. В июле 2018 года по иску «МК Сервис» было принято соответствующее судебное решение на возмещение средств с учетом госпошлины на общую сумму 360,8 тыс. рублей. В конце августа заявитель получил и исполнительный лист. Исходя из того, что в сентябре «МК Сервис» заявил уже в банкротном иске аналогичную сумму, компания ничего не получила с туроператора, отметили в АТОР.

"О том, что все попытки взыскать с туроператора средства за оплаченные туры оказываются безрезультатными, в социальных сетях пишут и туристы. Более того, они жалуются, что СК «Якорь» массово отказывает им в выплатах по возврату средств «Матрешка-Тур», — уточнили в АТОР.

О ситуации с туроператором

В декабре 2017 года у туроператора были проблемы с вылетом более 200 российских туристов с китайского острова Хайнань: китайские авиационные власти не подтвердили время отправления рейсов для авиакомпании «Икар» (Pegas Fly), которая должна была перевозить клиентов «Матрешка-Тур», на выполнение полетной программы в Хайкоу (Хайнань) из пяти российских городов. Проблема в скором времени была решена, и все туристы вернулись домой. 26 декабря туроператор начал выплачивать деньги туристам, которым отменили программы поездок в Китай.

В апреле сообщалось, что «Матрешка-Тур» начала продавать активы, в числе которых — туроператор по Болгарии «Аврора — БГ», чтобы расплатиться с задолженностями по отмененным турам.