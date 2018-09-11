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Туристам на заметку: куда еще поехать после отдыха в Абхазии
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Туристам на заметку: куда еще поехать после отдыха в Абхазии 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Отправляйтесь в Абхазию, насладиться природой, красотой разнообразия и гостеприимством, а куда поехать после — смотрите в фотоленте Sputnik.
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