На Кубани создан сборник программ, позволяющих эффективно развивать курорты

Краснодар . 12 сентября — Новая Кубань. Специалисты краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия собрали сборник программ, с помощью которых можно эффективно развивать эту отрасль экономики. Эксперты проанализировали практики по развитию курортных территорий, применяемые в последние два года, и собрали лучшие.

— Это готовые кейсы, позволяющие предприятиям в короткие сроки поднять уровень продаж, повысить качество сервиса, оптимизировать расходы, а также создать системы действенного маркетинга, администрирования и управления персоналом, — прокомментировали в ведомстве.

В список вошли и программы, разработанные региональным министерством. В их числе маркетинговые программы «Южная здравница» и «Отдых с видом на горы». Их эффективность уже проверена на деле: реализация программ позволила предприятиям-участникам увеличить загрузку до 10 процентов в разные периоды. Также в перечень вошли методики по обучению персонала, стандарты по оформлению пляжной территории и предоставлению услуг по системе «все включено».

Напомним, за первое полугодие 2018 года объем услуг туристической отрасли на Кубани превысил 17 млрд рублей.