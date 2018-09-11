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«Пришлось срочно чинить самолет»: причиной задержки рейса Санкт-Петербург — Самара стала авария
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«Пришлось срочно чинить самолет»: причиной задержки рейса Санкт-Петербург — Самара стала авария 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Многострадальный рейс в итоге всё-таки приземлился в Курумоче
Представители авиакомпании «Нордавиа» объяснили причины задержки субботнего рейса из Санкт-Петербурга в Самару. 8 сентября несколько десятков жителей 63-го региона в течение семи часов не могли улететь из питерского аэропорта. Вылет, запланированный на 11:40, переносили дважды.
— Задержка рейса связана с тем, что 8 сентября в 2 часа ночи при буксировке нашего самолёта в аэропорту Мурманска буксировщик повредил воздушное судно. Из-за этого самолёт не смог вовремя вылететь из Мурманска в Санкт-Петербург. Соответственно, пришлось перенести и следующий рейс — из Петербурга в Самару, — рассказали в авиакомпании.
Представители «Нордавиа» также уточнили, что на рейсе было 120 взрослых пассажиров и один ребёнок. Перелёт в Самару в итоге всё-таки состоялся и прошёл без замечаний.
— Для расследования инцидента создали комиссию, которая определит причины случившегося. «Нордавиа» приносит извинения пассажирам задержанного рейса, — подытожили в авиакомпании.
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