Суд оштрафовал «дочку» РЖД за трансляцию в поездах песен Lady Gaga и Киркорова

Арбитражный суд Москвы взыскал штраф с « Федеральной пассажирской компании » (ФПК) в пользу «Российского авторского общества» (РАО) в размере 1,1 млн рублей за нарушение авторских прав при трансляции песен в вагонах поездов, следует из решения арбитражного суда.

«Взыскать с АО «Федеральная пассажирская компания» в пользу «Российского авторского общества» для последующей выплаты авторам (правообладателям) компенсации за нарушение исключительного права на произведение в размере 1 млн 140 тыс. руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 24,4 тыс. руб.», — говорится в решении суда.

Суд установил, что в период с 28 марта 2017 года по 27 апреля 2017 года в плацкартных вагонах поездов проводники нарушали авторские права, транслируя песни, входящие в репертуар РАО.

Среди произведений оказались песни Lady Gaga, Юрия Шатунова , группы «Звери», Филиппа Киркорова и других исполнителей. Всего ФПК незаконно транслировала 53 песни. Это обнаружил представитель авторского общества, который впоследствии обратился в суд.

«Федеральная пассажирская компания» — дочерняя компания РЖД , которая предоставляет услуги по перевозке людей в поездах РЖД, но в своих вагонах с другими условиями и оборудованием.

Ранее сообщалось, что в конце июля 2018 года ФПК раскрыла планы по введению трех типов поездов: дневной экспресс (время в пути до 6 часов и расстояние до 600 км), ночной поезд (до 12 часов, 1200-1500 км) и традиционный поезд (более 12 часов в пути).

ФПК также предлагала разделить все типы поездов на три класса обслуживания: эконом, комфорт и бизнес. При этом, компания предлагала выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов в отдельный класс обслуживания эконом-бюджет до их полного выбытия из парка.