Количество пассажиров двухэтажных поездов ФПК выросло в январе-августе почти на 44% — до 3,2 млн человек

Количество пассажиров двухэтажных поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК) увеличилось за январь-август 2018 г. почти на 44% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности и составило 3,2 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД», чьим дочерним обществом является ФПК.

«В январе-августе 2018 г. двухэтажными поездами АО «ФПК» воспользовались порядка 3,2 млн пассажиров. Это на 43,9% больше, чем за аналогичный период 2017 г.», — говорится в сообщении компании.

Как отметили в пресс-службе РЖД , в августе 2018 г. количество пассажиров увеличилось на 21,7% по сравнению с тем же месяцем в 2017 г. — до 490 тыс. человек. По данным пресс-службы, самыми востребованными направлениями стали маршруты Москва — Адлер, Москва — Воронеж, Москва — Самара, Москва — Санкт-Петербург.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время 11 пар двухэтажных поездов осуществляют перевозки по восьми направлениям. «Это маршруты из Москвы в Адлер, Воронеж, Казань, Кисловодск, Самару, Санкт-Петербург, а также в Адлер из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону», — заключили в РЖД.