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Аэропорт «Рощино» улучшает технологию обслуживания багажа пассажиров
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Аэропорт «Рощино» улучшает технологию обслуживания багажа пассажиров 

ИА Север-Пресс 59 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Тюменский аэропорт Рощино для улучшения производительности, эффективности и повышения качества обслуживания багажа пассажиров приобрел новую аэродромную технику.
Теперь два тягача для буксировки грузовых телег и вспомогательное оборудование позволят быстро и надежно доставлять груз от самолета до места разгрузки и выдачи багажа.
Сегодня в обеспечении производственного процесса аэропортового комплекса задействовано более 200 единиц специальной техники, в том числе полученные в начале июля два новых автомобиля УАЗ профи. Для поддержания спецтехники в технически исправном состоянии в аэропорту Рощино ежегодно обновляют спецтранспорта. В структуре службы есть сертифицированная ремонтная мастерская.
Напомним, в мае этого года базовый аэропорт Ямала Рощино отметил полувековой юбилей. Сегодня он является главными воздушными воротами не только Ямала и Тюменской области, но и всей Западной Сибири. Ямало-Ненецкий автономный округ вложил средства в его реконструкцию в рамках сотрудничества с Тюменской областью. После реконструкции площадь аэропорта увеличилась с 6,5 тыс. до 27 тыс. квадратных метров, пропускная способность — с 250 до 600 пассажиров в час. С 2018 года Рощино сможет обслуживать около 5 млн пассажиров в год. Также в аэропорту создают современную ремонтную базу для парка самолетов авиакомпании «Ямал», для которой Рощино стал базовым.
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