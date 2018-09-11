Луценко оправдался за отдых на Сейшелах

Помимо заботы о собственном здоровье, Луценко мотивировал свою поездку в экзотическую страну любовью к жене. Об этом он рассказал в интервью «Цензор.нет».

«Почему я все же поехал? Ответ будет очень банальным: я люблю свою жену. У нас было 30-летие свадьбы, а у детей — отложенное свадебное путешествие. Мы договорились их провести вместе. Саша с Настей подбирали, куда поехать. В результате они оплатили перелет, все остальное обошлось мне в подъемную сумму», — объяснил Луценко. О том, в какую цену ему обошлись заветные путевки на далекие острова и хватило ли ему отпускных, генпрокурор предпочел умолчать.

При этом глава прокуратуры заявил, что понимает, что это — большая сумма, однако это было «раз в 30 лет» и что «его любовь это заслужила». Луценко также не стал скрывать, что предпочитает далекие заграничные берега родным украинским здравницам.

«Отдохнуть на любом украинском курорте я не смогу, поскольку это превратится в митинг и прием граждан. Поэтому единственной формой отдыха, при которой я могу выпасть из бурлящих событий в Украине, становится выезд в одну из европейских стран», — подытожил генпрокурор.

Как сообщалось, украинские чиновники потратили более 9 млн гривен на отдых в прошлом году, еще 52 млн ушло на выплату отпускных для слуг народа.

Пятерку чиновников с самым дорогим отпуском возглавил президент Петр Порошенко . В своей декларации за 2017 год он указал два расхода на туристические услуги на общую сумму более 2,7 млн гривен (свыше 6,5 млн рублей).

На втором месте оказалась экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева . Отдых семьи в прошлом году ей стоил 1,9 млн гривен (более 4,5 млн рублей).

Третий чиновник с самым дорогим отпуском — народный депутат Вадим Новинский . Он задекларировал шесть расходов на гостинично-ресторанные услуги в России, Германии и Швейцарии, которые в сумме составили чуть более 1 млн гривен (почти 2,5 млн рублей).

Отдых в Германии и Испании другому народному депутату Вячеславу Константиновскому обошелся минимум в 834 тыс. гривен (около 2 млн рублей).

На пятом месте в рейтинге расходов на отдых оказался депутат Луцкого горсовета Андрей Покровский, который на проживание в гостиницах Австрии и Франции в прошлом году потратил 582 тыс. гривен (1,4 млн рублей).